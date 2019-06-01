Son Dakika Haberleri: Konakkuran Beldesinde iftar yemeği
Son Dakika Güncel Haber

Konakkuran Beldesinde iftar yemeği

58 dakika önce

Muş'un Malazgirt ilçesinin tek belde belediyesi Konakkuran Belediyesi tarafından iftar yemeği verildi.

Konakkuran Beldesinde iftar yemeği, System.String[]
Muş'un Malazgirt ilçesinin tek belde belediyesi Konakkuran Belediyesi tarafından iftar yemeği verildi.

Malazgirt'te Ramazan ayının son Cuma'sında Konakkuran Belediye Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu tarafından verilen iftara yaklaşık bin 500 vatandaş birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı. Malazgirt Belediye Başkan Vekili Cezayir Bozkurt, Konakkuran Belde Belediyesi Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu, Saadet Partisi İlçe Başkanı Nihat Taşer, konuklar ile çok sayıda belde halkı katıldı.

Konakkuran Belediye Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu. belde halkının Kadir gecesini kutlayıp, iftar programına katılan belde halkına teşekkür ederek, "Konakkuran Belediyesi olarak bu Ramazan ayında beldemizde acılan birlik beraberlik sofrasında orucumuzu vatandaşlarımızla birlikte açıyoruz. Çok büyük bir katılım oldu. Ben, bu güzel anlamlı organizasyonda emeği gecen ve katılma lütfunda bulunan tüm misafirlerimize ve belde halkımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konakkuran Belediyesi iftarına katılan belde halkı ise, "Belediye Başkanımıza ve çok misafirlerimize katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Beldemizde açılan iftar sofrasında hep birlikte iftar amcanın mutluluğunu yaşadık" dediler. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:22 Kaynak: İHA
Muş, Malazgirt, Konakkuran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'dan canlı yayında "Kadir Topbaş" yanıtı Belediye borçlarına 4 ay kesinti olmayacak Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla geldiler! 1 dakikada 150 bin TL'lik soygun

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 10:20:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konakkuran Beldesinde iftar yemeği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]