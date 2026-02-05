Kongo Cumhurbaşkanı Nguesso Yeniden Aday - Son Dakika
Kongo Cumhurbaşkanı Nguesso Yeniden Aday

05.02.2026 22:23
Denis Sassou Nguesso, 15 Mart'ta yapılacak seçimde tekrar aday olduğunu açıkladı.

Kongo Cumhuriyeti'nde görevdeki Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso'nun 15 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden aday olduğu bildirildi.

Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Nguesso'nun 15 Mart'taki seçimde aday olduğu ilan edildi.

Ülkede 42 yıl cumhurbaşkanlığı görevini yürüten mevcut Cumhurbaşkanı Nguesso, seçimde "favori aday" olarak gösteriliyor.

Cumhuriyetçi Hareket'in lideri Destin Gavet, Egemenler Partisi'nin lideri Dave Mafoula, Afrika Bütüncül ve Dayanışmacı Kalkınma Partisi'nin lideri Anatole Limbongo-Ngoka, cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir aday salt çoğunluğu elde edemezse seçim ikinci tura kalacak. İkinci tur, ilk tur sonuçlarının resmen açıklanmasından 21 gün sonra yapılacak.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo Cumhurbaşkanı Nguesso Yeniden Aday - Son Dakika

SON DAKİKA: Kongo Cumhurbaşkanı Nguesso Yeniden Aday - Son Dakika
