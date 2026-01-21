Kongo Cumhuriyeti'nde hükümet, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun 15 Mart'ta düzenleneceğini bildirdi.
Hükümet Sözcüsü Thierry Lezin Moungalla yaptığı açıklamada, halkın, cumhurbaşkanı seçimlerinde genel oylama için 15 Mart'ta sandığa gideceğini duyurdu.
Kamu güvenlik güçlerinin 12 Mart'ta erken oy kullanacağını belirten Moungalla, seçimin ilk turu için kampanya döneminin 28 Şubat-13 Mart tarihlerinde yürütüleceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir aday salt çoğunluğu elde edemezse, seçim ikinci tura kalacak ve ikinci tur, ilk tur sonuçlarının resmen açıklanmasından 21 gün sonra yapılacak.
Ülkede 42 yıl cumhurbaşkanlığı görevini yürüten mevcut Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, seçimlerde favori aday olarak gösteriliyor.
Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhuriyetçi Hareketin lideri Destin Gavet, Egemenler Partisi lideri Dave Mafoula, Afrika Bütüncül ve Dayanışmacı Kalkınma Partisi'nin lideri Anatole Limbongo-Ngoka adaylık için yarışacak.
Son Dakika › Güncel › Kongo'da Cumhurbaşkanı Seçimi 15 Mart'ta - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?