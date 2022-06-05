Konserde sahneye tabut içinde çıktı - Son Dakika
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Konserde sahneye tabut içinde çıktı

05.06.2022 13:17
Konserde sahneye tabut içinde çıktı

ŞARKCI Mehmet Çevik, Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserde sahneye, dansçıların taşıdığı tabut içinde çıktı.

ŞARKCI Mehmet Çevik, Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserde sahneye, dansçıların taşıdığı tabut içinde çıktı. Çevik, "Sahneye çıktığımda sanki hayata gözlerimi yeniden açıyorum" dedi.

Mehmet Çevik, yaklaşık 4 bin hayranının izlediği Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda konserinde sahneye, dansçıların sıra dışı bir koreografiyle taşıdığı özel yapım tabutun içinde geldi. Tabuttan çıkarak seyirciyi şaşırtan Çevik, konser öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada da "Böyle bir şovu tercih etmemin sebebi şu; ben sahnedeyken gerçekten yaşadığımı hissediyorum. Günlük hayatımda herkes gibi biriyim. Ama sahneye çıktığımda sanki hayata gözlerimi yeniden açıyorum. Tabutun içinde sahneye gelerek buna vurgu yapmak istedim" dedi.Çevik, eşi ve çocuklarının da izlediği konserde yaklaşık iki saat sahnede kalarak yakında yeni sürprizleriyle sevenlerinin karşısına çıkacağını söyledi.


Konserde sahneye tabut içinde çıktı
Konserde sahneye tabut içinde çıktı
Konserde sahneye tabut içinde çıktı
Konserde sahneye tabut içinde çıktı
Konserde sahneye tabut içinde çıktı
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Kaynak: DHA

Mehmet Çevik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konserde sahneye tabut içinde çıktı - Son Dakika

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