Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu
Otomobil

Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu
09.02.2026 16:36
Haberin Videosunu İzleyin
Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu
Haber Videosu

Bir ekspertiz firmasında, kontak açıkken tekerleğe sert darbe uygulanması sonucu aracın hava yastığının patladı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen o ana ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.

Bir ekspertiz firması çalışanının, kontak açık durumdaki bir aracın tekerleğini sökmek için sert şekilde tekmelemesi sonucu aracın hava yastığı patladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, çok sayıda kullanıcıdan yorum aldı. Yapılan yorumlarda aracın aktif durumdayken tekerlek bölgesine sert darbe uygulanmasının, araç sistemi tarafından kaza olarak algılandığı ve bu nedenle hava yastığının açıldığı vurgulandı.

YAPILAN YORUMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, "Bu video olmasa kimse aracın kazasız olduğuna inanmaz", "O kadar sert vurursan airbag patlar tabii", "Yastık da patlamak için bahane arıyormuş" ve "Araç aktifken darbe alınca sistem kaza yaptı zannediyor" ifadeleri dikkat çekti.

Güvenlik, Otomobil, Güncel, Kaza, Son Dakika

Güvenlik, Otomobil, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • sulo man sulo man:
    airbag can kurtarmasi gerekmezmi patlarsa ne ise yararki 1 0 Yanıtla
