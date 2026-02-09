Bir ekspertiz firması çalışanının, kontak açık durumdaki bir aracın tekerleğini sökmek için sert şekilde tekmelemesi sonucu aracın hava yastığı patladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, çok sayıda kullanıcıdan yorum aldı. Yapılan yorumlarda aracın aktif durumdayken tekerlek bölgesine sert darbe uygulanmasının, araç sistemi tarafından kaza olarak algılandığı ve bu nedenle hava yastığının açıldığı vurgulandı.
Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, "Bu video olmasa kimse aracın kazasız olduğuna inanmaz", "O kadar sert vurursan airbag patlar tabii", "Yastık da patlamak için bahane arıyormuş" ve "Araç aktifken darbe alınca sistem kaza yaptı zannediyor" ifadeleri dikkat çekti.
Son Dakika › Otomobil › Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)