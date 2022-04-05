Kontrol sırasında aracından uyuşturucu atan tır şoförü gözaltına alındı - Son Dakika

Edirne'de sınır kapısındaki kontrol sırasında aracından uyuşturucu attığı tespit edilen tır sürücüsü tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Y.F'nin yurda uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine sınır kapılarında önlem aldı.
Yurda giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda x-ray kontrolüne sevk edilen tırın sürücüsünün, kontrol sırasında aracından dışarı bir paket attığı belirlendi.
Kontrol edilen pakette 1 kilo 300 gram esrar olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan Y.F. ile aynı firmada çalışan sürücü G.Ö, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
G.Ö, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Y.F. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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