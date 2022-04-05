Kontrol sırasında aracından uyuşturucu atan tır şoförü gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrol sırasında aracından uyuşturucu atan tır şoförü gözaltına alındı

05.04.2022 22:38
Kontrol sırasında aracından uyuşturucu atan tır şoförü gözaltına alındı

Edirne'de sınır kapısındaki kontrol sırasında aracından uyuşturucu attığı tespit edilen tır sürücüsü tutuklandı.

Edirne'de sınır kapısındaki kontrol sırasında aracından uyuşturucu attığı tespit edilen tır sürücüsü tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Y.F'nin yurda uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine sınır kapılarında önlem aldı.

Yurda giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda x-ray kontrolüne sevk edilen tırın sürücüsünün, kontrol sırasında aracından dışarı bir paket attığı belirlendi.

Kontrol edilen pakette 1 kilo 300 gram esrar olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Y.F. ile aynı firmada çalışan sürücü G.Ö, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

G.Ö, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Y.F. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Polis baskınında çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi Polis baskınında çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kontrol sırasında aracından uyuşturucu atan tır şoförü gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
22:28 "Öldü" denilen Nisa bebek için Sağlık Bakanı Koca'dan yeni açıklama geldi: Hastaneye kaldırıldı, durumu takip ediliyor
22:20 Cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş'ın adı geçti! Belediyeden açıklama geldi: Hiçbir ilgimiz yoktur
22:08 TFF'ye başvuruda bulunuldu! Süper Lig'de bir maç daha tekrar edilebilir
21:34 Miras kavgasında kan aktı: 3 ölü
21:19 Aksaray'da inşaat işçisi genç, annesini ve ağabeyini öldürüp mezarlıkta intihar etti!
21:11 Tarihi Harput Kalesi'nden düşen 16 yaşındaki kız yaşamını yitirdi!
21:08 Cristiano Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez'e maaş bağladı!
21:01 Ukrayna lideri Zelenski SİHA'lar için Türkiye'ye teşekkür etti!
20:30 Fatih Terim'in, TFF başkanlığı için önünde bir engel var
20:15 Koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 12 bin 213 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 22:46:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kontrol sırasında aracından uyuşturucu atan tır şoförü gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement