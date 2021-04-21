KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON DEPO VE EVE ÇARPARAK DURABİLDİ - Son Dakika

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kontrolden çıkan kamyon, bir depo ve bir eve çarparak durabildi. Kamyon sürücüsünün yaralandığı kazada evde ve depoda maddi hasar meydana geldi.

Kaza saat 14.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi 592/12 Sokak'ta meydana geldi. C.A.'nın kullandığı 35 ACG 617 plakalı İZSU'ya ait kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, önce bir depoya ardından 3 katlı bir apartmana çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kamyon şoförü C.A, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralının durumun iyi olduğu hayat tehlikesini bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Deposunda hasar meydana gelen Erdoğan Dumluoğlu, kaza anında büyük bir gürültü koptuğunu söyledi. Dumluoğlu, "Sesi duyup balkona çıktığımda kazayı gördüm. Bu sokakta can güvenliğimiz yok. Çocuklarımız rahatlıkla dışarıda oynayamıyor. Bağlantı yolu açıldığı için sokak karayolu gibi işlek oldu. Gecemiz gündüzümüz kalmadı. Önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Evinde hasar meydana gelen Bilgin Ertem (56) de "Bu sokağa bir çare bulsunlar. Daha önce de evime otomobil çarptı. Bu nedenle evimi korumak için kendimce önlemler aldım. Çok mağdur durumdayız. Kaza sırasında evde eşim, kızım ve torunlarım vardı. Çok şükür canlarına bir şey olmadı" diye konuştu.