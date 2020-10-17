Kontrolden çıkan kamyon, evin balkonuna girdi - Son Dakika

Kontrolden çıkan kamyon, evin balkonuna girdi
17.10.2020 13:54
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, evin balkonuna girdi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, evin balkonuna girdi. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.
Kaza, İkiçeşmelik Mahallesi Çamlıbel Sitesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmaya ait hafriyat kamyonu Güneş sokak'ta ilerlediği sırada kontrolden çıktı. Önce site duvarını yıkan kamyon daha sonra ağaca çarpıp bir evin balkonuna girdi. Sesleri duyan vatandaşlar durumu 112 acil sağlık, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ölen yada yaralanan kimsenin olmadığını tespit etti.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN
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