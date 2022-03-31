Kontrolden çıkan otomobil 30 metre sürüklendi: 4 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil 30 metre sürüklendi: 4 yaralı

31.03.2022 21:02

Kontrolden çıkan otomobil 30 metre sürüklendi: 4 yaralı Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin 30 metre sürüklendiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil 30 metre sürüklendi: 4 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin 30 metre sürüklendiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu üzerindeki Keskin Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Y. idaresindeki 71 BF 174 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde 30 metre sürüklenerek devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılan Şerife Y. (30), Nadiye Y. (82), Aynur Y. ve Binnur Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil 30 metre sürüklendi: 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil 30 metre sürüklendi: 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil 30 metre sürüklendi: 4 yaralı

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Kırıkkale, Otomobil, Kırşehir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil 30 metre sürüklendi: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil 30 metre sürüklendi: 4 yaralı - Son Dakika
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