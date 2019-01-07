Kontrolden Çıkan Otomobil Evin Duvarına Çarptı
1 saat önce
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil evin dışındaki duvara çarptı.
Sakarya
'nın Kaynarca
ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil evin dışındaki duvara çarptı.
Kaza, Kaynarca ilçesi Gölce Mahallesi ikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölce Mahallesinden Kaynarca istikametine seyir halinde olan Gürkan Ç. idaresindeki 54 ABG 304 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç Ali İrfan
A. isimli vatandaşın ikamet ettiği evin dış duvarına çarparak durabildi. Kazayı sürücü Gürkan Ç. şans eseri yara almadan atlatırken, evin dış duvarı ve araç hasar gördü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:28 Kaynak: İHA
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