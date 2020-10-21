Kontrolden çıkan otomobil takla attı - Son Dakika

Milas- Bodrum karayolunda bir otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas - Bodrum Karayolunda Kemikler Mahallesi sınırlarında trafik kazası meydana geldi. Milas istikametinden Bodrum'a doğru seyreden Gökhan Ö.'nün kontrolündeki 48 U 8692 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kontrolden çıktıktan sonra refüje çarpan ve takla atan otomobilin içerisinde yolcu olarak bulunan Neslihan Ö. ve Caner Ö. yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla araçlardan çıkarılan yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MUĞLA