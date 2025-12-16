Konut fiyatları 22 ay sonra reel yükselişe geçti - Son Dakika
Konut fiyatları 22 ay sonra reel yükselişe geçti

Konut fiyatları 22 ay sonra reel yükselişe geçti
16.12.2025 10:42
16.12.2025 10:42
TCMB'nın verilerine göre; kasım ayında konut fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31.4 arttı. Konut fiyat endeksi aynı dönemde reel olarak yüzde 0.3 artış gösterdi. Böylelikle reel bazda 22 ay sonra ilk kez arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,4, reel olarak ise yüzde 0,3 oranında arttı.

22 YIL SONRA REEL BAZDA İLK ARTIŞ

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında artarak 204,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0,3 oranında artış gösterdi. Konut fiyatları böylece 22 ay sonra reel bazda ilk kez arttı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE EN FAZLA ARTIŞ ANKARA'DA

2025 yılı Kasım ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,5, 3,0 ve 2,4 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 31,7, 37,9 ve 31,6 oranlarında artış gösterdi.

EN YÜKSEK ARTIŞ HANGİ İLLERDE?

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Kasım 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 40,1 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 21,9 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.

Kaynak: İHA

