Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
Emlak

Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak

Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
11.02.2026 21:01
İnternet üzerinden konut satışına devrim niteliğinde düzenleme geliyor. 15 Şubat'ta geçerli olacak yeni düzenlemeye göre ev sahibinin artık ilan vermeden önce e-devletten doğrulama yapması gerekecek. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte yaklaşık 200 bin ilanın internet sitelerinden silinmesi bekleniyor.

Konut satışlarında sahte ilanlar, kayıt dışı ticaret ve spekülatif fiyat artışlarını önlemek için alınan kuralların devreye alınmasına kısa süre kaldı. Geçtiğimiz senenin başında internet üzerinden verilen kiralık ilanları için "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi" başladı.

KONUT İLANLARINDA "DOĞRULAMA" DÖNEMİ BAŞLIYOR

Düzenleme, konut satış ilanları için de geçerli olacak şekilde genişletildi. Buna göre, internetten ilan vermek isteyen konut sahibi önce e-devlet üzerinden doğrulama yapacak. Yeni dönem 15 Şubat'ta başlayacak.

İLANLARDA YÜZDE 20 DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "1 Şubat'ta pilot uygulama olarak portalların seçtiği üç ilde başlarken, 15 Şubat itibarıyla artık gerek satılık konutlarda gerek satılık arsalarda elektronik ilan doğrulama sistemi tüm gayrimenkul ilanlarında başlamış olacak" ifadelerini kullandı.

Sitelerde 1 milyon satılık gayrimenkul ilanı olduğunu belirten Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Satılıkta ilan sayılarında yüzde 20 bir düşüş olabileceğine ilişkin öngörülerimiz var" dedi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK

e-devlet üzerinden yetki vermek için web tapu bölümüne girilecek. Yetki işlemleri bölümünde kişi kendisine, yakınına ya da emlakçıya satış yetkisi verebilecek. Daha sonra internet sitelerinde konut ilanı verilebilecek.

Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak

    Yorumlar (2)

  • 1234 1234:
    bunada bi oyun yaparlar merak etmeyin 10 0 Yanıtla
  • emre kocaçal emre kocaçal:
    Yanlış bilgilendirme.E devlete girilip EİDS giriş yapılacak.Elektronik ilan doğrulama sistemi.Emlakçının yetki belge numarası yazılacak ve 90 güne kadar ilan yetkisi verilebilecek.WEB tapuya giriş söz konusu değil. 0 0 Yanıtla
21:23
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
