Konut satışlarında üçüncü çeyrekten itibaren artış bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Konut satışlarında üçüncü çeyrekten itibaren artış bekleniyor - Son Dakika Ekonomi

Konut satışlarında üçüncü çeyrekten itibaren artış bekleniyor

7 saat önce

Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, emlak piyasasının, mevcut verilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından pek fazla etkilenmediğini belirterek, "Salgının gerçek etkisinin ancak ikinci çeyrekte...

Konut satışlarında üçüncü çeyrekten itibaren artış bekleniyor, System.String[]

Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, emlak piyasasının, mevcut verilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından pek fazla etkilenmediğini belirterek, "Salgının gerçek etkisinin ancak ikinci çeyrekte görülebileceğini düşünüyoruz. Üçüncü çeyrek toparlanma süreci olacak. Dördüncü çeyrekte ise bekleyen talebin geri gelmesini ve satış rakamlarının yukarıda kapanacağını düşünüyoruz." dedi.

Hürriyet Emlak, hem mevcut üyelerinin hem de üye olmak isteyen tüm gayrimenkul danışmanlarının faydalanabileceği yeni kampanyası ile 2 ay hiçbir ücret almadan ilan listeleme fırsatı sunuyor.

Kampanyanın detaylarının paylaşıldığı online basın toplantısında konuşan Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, bir yıllık dönemi kapsayan mart ayı emlak endeksi verilerinin hem büyükşehirler hem de yurdun genelinde satılık konut piyasasındaki hareketliliği gösterdiğini bildirdi.

Tandoğan, "Bugün hepimizin birincil önceliği sağlık ancak hayatımız biraz daha normale döndükçe uzun zamandır bekleyen talebin harekete geçeceğini öngörüyoruz. Özellikle müstakil ev, şehir dışındaki konutlar ve arsa taleplerinin bugünlerde bile arttığını gözlemlemekteyiz. Son 2 haftadır satılık yazlık aramalarında da neredeyse 2 katına yakın bir artış görüyoruz." diye konuştu.

Hürriyet Emlak'taki tüm ilanlar baz alınarak oluşturulan Emlak Endeksi verilerine göre, satılık konut piyasası fiyatlarının yükseldiğini belirten Tandoğan, şunları kaydetti:

"5 büyük ilde fiyatların en çok yükseldiği şehir yüzde 22 ile Antalya oldu. Antalya'yı yüzde 11 ile İstanbul ve İzmir, yüzde 8 ile Ankara ve Bursa izledi. İstanbul satılık konut piyasasında dikkati çeken ilçeler Sancaktepe, Başakşehir, Büyükçekmece ve Pendik oldu. İzmir, her dönem olduğu gibi satılık konut piyasasındaki hareketliliğini geçtiğimiz dönemde de korumaya devam etti. Narlıdere yüzde 20, Seferihisar yüzde 20 ve Güzelbahçe yüzde 19 arttı. Antalya da diğer büyükşehirler gibi alıcısına kazandırmayı sürdürdü. Konyaaltı yüzde 29, Alanya yüzde 28, Kemer yüzde 23 ve Kepez yüzde 20 ile Antalya'nın öne çıkan lokasyonları oldu."

Birinci çeyrekte konut satış rakamlarının 2019'un ilk çeyreğinin yüzde 33 üstüne çıktığını aktaran Tandoğan, "Emlak piyasası, mevcut verilere göre, Kovid-19 salgınından pek fazla etkilenmedi. Salgının gerçek etkisinin ancak ikinci çeyrekte görülebileceğini düşünüyoruz. Üçüncü çeyrek toparlanma süreci olacak. Dördüncü çeyrekte ise bekleyen talebin geri gelmesini ve satış rakamlarının yukarıda kapanmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Hürriyet, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 04:48 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor? Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak 373 liraya kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçerek 377,7 liradan işlem görüyor 2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan ayı genelgesi: iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan ayı genelgesi: iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek         
23:50
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi         
23:41
Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor         
22:59
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz         
22:53
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü         
22:28
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu         
22:24
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti         
22:23
Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor         
22:18
Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi         
22:16
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi         
22:01
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı         
21:49
Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi         
21:12
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı         
21:11
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı         
20:55
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor         
20:41
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek         
20:36
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı         
20:30
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak         
20:20
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü         
20:17
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu         
20:02
İzmir'de korkutan İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı         
19:49
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak         
19:41
Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti         
19:38
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı         
19:13
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi         
19:05
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi         
19:03
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı         
18:47
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor         
18:46
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak         
18:45
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi         
18:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 23:56:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konut satışlarında üçüncü çeyrekten itibaren artış bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]