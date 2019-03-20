Son Dakika Haberleri: Konya 6 Koyunu Çalan 4 Kişi Yakalandı

Konya 6 Koyunu Çalan 4 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Karaman'da bir ağıldan 6 koyun çalan 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Konya 6 Koyunu Çalan 4 Kişi Yakalandı, System.String[]
Karaman'da bir ağıldan 6 koyun çalan 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Karaman merkeze bağlı Sudurağı Beldesi'nde besicilik yapan Fatih Can, dün ağılındaki koyunlardan 6'sının çalındığını fark edip jandarmaya haber verdi. Jandarma yaptığı çalışma sonucu koyunları çalan S.K. (30), C.Ö.(31), B.A.(29) ve A.Ç.'yi (19), Konya'daki adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Çalınan koyunlarda sahibine teslim edildi. 4 kişi yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliyeye getirildikleri sırada kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:03 Kaynak: DHA

Sudurağı, Jandarma, Konya, Karaman, Güncel
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