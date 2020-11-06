Konya Aydınlar Ocağı'nın Salı Sohbetleri'nde salgın hastalıklar konuşuldu - Son Dakika

Konya Aydınlar Ocağı tarafından düzenlenen Salı Sohbetleri'nde salgın hastalıklar ve salgın hastalıkların dünyada meydana getirdiği değişimler ele alındı.
Konya Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, konuya ilişkin yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sadece bugünün meselesi olmadığını belirtti.
İnsan hayatını doğrudan etkileyen salgınların ardından dünya düzeninde ciddi değişiklikler olduğuna dikkati çeken Güçlü, "Yaşanan pandemi sonrasında dünya eski dünya gibi olmayacak. Pandemi müthiş bir şekilde siyasal, sosyal ve kültürel medeniyet değişikliklerine zemin hazırlıyor." ifadesini kullandı.
Çoğu salgın hastalığın Çin'de başladığını savunan Güçlü, hastalıkların genelde Çin ve Hindistan arasındaki bölgede ortaya çıkmasının, tropikal iklimle bağlantılı olabileceğini ileri sürdü.
- Kaynak: AA
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