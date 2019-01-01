Son Dakika Haberleri: Konya Bilim Merkezi 310 Bin Kişiyi Ağırladı

Konya Bilim Merkezi 310 Bin Kişiyi Ağırladı

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kazandırdığı Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi Konya Bilim Merkezi, geçen yıl 310 bin kişiyi ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kazandırdığı Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi Konya Bilim Merkezi, geçen yıl 310 bin kişiyi ağırladı.

Kent merkezi Ankara yolu yanındaki Konya Bilim Merkezi, Türkiye'nin farklı şehirlerinden yine yüzbinlerce ziyaretçinin yanı sıra birbirinden önemli bilimsel etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya Bilim Merkezi'nin kentin cazibe merkezlerinden ve yeni sembollerinden biri olduğunu söyledi.

Merkezin, planetaryumu, bilimsel sergileri, toplantı salonları, astronomi günleri, bilim festivali, ulusal ve uluslararası birçok etkinliklere ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Altay, binlerce yıllık geçmişiyle Konya'nın, hem bir başkent olduğunu hem de ticaret, sanayi ve bilimin merkezi olduğunu vurguladı.

Altay, Konya Bilim Merkezi'nin de kentin bu konumuna yeniden kavuşması adına önemli katkılar yaptığını belirterek, "Konya Bilim Merkezi'ni 2018'de 310 bin bilim meraklısı ziyaret etti. Hizmete açıldığı 2014 yılı nisan ayından bu yana ziyaret edenlerin sayısı ise 1 milyon 225 bine ulaştı." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:12 Kaynak: AA

Ankara, Türkiye, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Artan Şiddet Olayları Nedeniyle 4, 5 ve 6 Ocak'ta Amatör Maçlar Oynanmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın İlçe Adaylarını Açıkladı

AK Parti'de Gözden Çıkarılan Mevcut Başkan Mustafa Tuna İçin Salonda Sloganlar Atıldı AK Parti, Ankara'da Gökçek'in Oğlunu Aday Göstermedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 19:18:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya Bilim Merkezi 310 Bin Kişiyi Ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]