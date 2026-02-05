Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan 6 şubat depremlerine ilişkin mesaj - Son Dakika
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan 6 şubat depremlerine ilişkin mesaj

05.02.2026 17:26
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, mesajında 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle yad etti, yakınlarına sabır ve baş sağlığı diledi.

Depremlerin milletin hafızasına "asrın felaketi" olarak kazındığını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Aradan üç yıl geçmiş olsa da o gecenin karanlığı, o sabahın ayazı ve yaşanan acılar hala ilk günkü tazeliğiyle içimizdedir. Konya olarak bizlere düşen ise bu zorlu süreci en sağlam şekilde tahkim etmek, acıyı dayanışmayla hafifletmekti. Depremin ilk anından itibaren bölgede tek bir canımız dahi yalnız kalmasın diye tüm imkanlarımızı seferber ettik, her bir kadromuzla, her bir gönlümüzle sahada olduk. Depremde acıyı yaşayan kardeşlerimizin yanında durmaya, yüklerini paylaşmaya gayret ettik. Her hane ayakta kalsın, her ocak tütsün, her yürek yeniden umutla dolsun istedik. En ağır yaralardan birini alan Hatay'da, felaketin ardından şehri ve insanlarımızı yeniden ayağa kaldırmak için büyük bir gayret gösterdik. Arama kurtarma çalışmalarından altyapı hizmetlerine, konteyner kentlerden mobil sağlık hizmetlerine kadar Konyalı hemşehrilerimizin desteğiyle yaraya merhem olduk. İslam aleminin en mukaddes mabetlerinden biri olan Habib-i Neccar Camisi'nin restorasyonunu tamamlayarak yeniden ibadete açmanın manevi huzurunu yaşadık."

Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olmak üzere tüm bakanların sahadaki özverili çalışmalarıyla bu zorlu sürecin aşılmasında emeği geçen herkese şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

