Son Dakika Haberleri: Konya Büyükşehir Belediyesi "Benim Şehrim" Programı - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum (1)

Konya Büyükşehir Belediyesi "Benim Şehrim" Programı - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum (1)

1 saat önce

- Salondan detay Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı Bakan Kurum'un konuşması KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi "Benim Şehrim" programı, Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapıldı.

- Salondan detay
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı
Bakan Kurum'un konuşması KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi "Benim Şehrim" programı, Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapıldı. Programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:23 Kaynak: AA

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