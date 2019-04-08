Son Dakika Haberleri: Konya'da 200 Bin Liralık Sahte Madeni Euro Ele Geçirildi

Konya'da 200 Bin Liralık Sahte Madeni Euro Ele Geçirildi

1 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 200 bin lira olan 15 bin adet madeni sahte 2 euro ele geçirildi.

Konya'da 200 Bin Liralık Sahte Madeni Euro Ele Geçirildi, System.String[]
Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 200 bin lira olan 15 bin adet madeni sahte 2 euro ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Konya'dan Afyonkarahisar istikametine giden bir araçta sahte para olduğu ihbarı alan Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-300 karayolu üzerinde aracı durdurdu. 42 DGA 89 plakalı tırda yapılan aramada, piyasa değeri 200 bin TL olan 15 bin adet sahte madeni 2 euro ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Yakup Ç. (29) ifadesinin ardından serbest bırakılırken, sahte paralara el konulduğu öğrenildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:53 Kaynak: İHA

Akşehir, Konya, 3. Sayfa
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