Konya'da 200 Bin Liralık Sahte Madeni Euro Ele Geçirildi
1 saat önce
Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 200 bin lira olan 15 bin adet madeni sahte 2 euro ele geçirildi.
Konya
'nın Akşehir
ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 200 bin lira olan 15 bin adet madeni sahte 2 euro ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Konya'dan Afyonkarahisar
istikametine giden bir araçta sahte para olduğu ihbarı alan Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, D-300 karayolu üzerinde aracı durdurdu. 42 DGA 89 plakalı tırda yapılan aramada, piyasa değeri 200 bin TL olan 15 bin adet sahte madeni 2 euro ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Yakup Ç. (29) ifadesinin ardından serbest bırakılırken, sahte paralara el konulduğu öğrenildi. - KONYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:53 Kaynak: İHA
TAV, Atatürk Havalimanı Operasyonlarının Durdurulması Nedeniyle 4 Bin 500 Kişiyi İşten Çıkarıyor
KKTC'de 12 Yaşındaki Çocuk, Okulda Alkol Komasına Girdi
Kazada Can Veren Sürücünün Cenazesinde, Cemaat Köye Sığmadı
Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı