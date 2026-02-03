Konya'da 2026 UEC Pist Bisikleti Şampiyonası Başladı - Son Dakika
Spor

Konya'da 2026 UEC Pist Bisikleti Şampiyonası Başladı

03.02.2026 13:19
Konya'daki şampiyonada 30 ülkeden 315 sporcu farklı disiplinlerde yarışıyor.

Konya'da gerçekleştirilen 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda 3. gün yarışları başladı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) takviminde yer alan, Konya Olimpik Veledromu'ndaki organizasyon, erkekler bireysel sprint elemeleriyle start aldı.

Kadınlar ve erkekler kategorilerinde omnium, sprint, scratch ve takip yarışlarıyla devam edecek organizasyonun üçüncü günü, scratch yarışı, bireysel sprint, bireysel takip finalleriyle tamamlanacak.

Şampiyonada 30 ülkeden 315 elit sporcu, kadınlar ve erkekler kategorilerinde eliminasyon, sprint, omnium, keirin, madison, takım takip ve takım sprint disiplinlerinde pedal çeviriyor.

Organizasyon, 5 Şubat Perşembe günü sona erecek.

Kaynak: AA

Konya, Spor

