Konya'da 3 araç çarpıştı: 1ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Aşıklar Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ü.A. (30) idaresindeki 42 ERU 78 plakalı kamyonet karşı yönden gelen Mehmet Soylu yönetimindeki 42 V 3341 plakalı Lada marka otomobil, ardından da M.E. (47) idaresindeki 68 FD 322 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Kazada, 42 V 3341 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Soylu olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü H.Ü.A, 68 plakalı araçtaki M.E, F.E. (40) ve M.E. (9) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-İHA-