Konya'da 48 Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Konya'da 48 Uyuşturucu Operasyonu

03.02.2026 11:12
Konya'da ocak ayında 48 operasyonla 58 şüpheli gözaltına alındı, 8'i tutuklandı.

Konya'da jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik sürdürülen çalışmalarda ocak ayı içerisinde 48 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçilirken, gözaltına alınan şahıslardan 8'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığınca 1-31 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 48 farklı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 58 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 25 bin 651 adet sentetik ecza hapı, 561 gram bonzai, 2 bin 783 gram kubar esrar, 14 adet captagon, 3 gram kenevir tohumu, 16 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 58 şüpheliden 50'si jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

