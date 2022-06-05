Etkinlikte öğrencilere, çevre temizliği ve sıfır atık duyarlılığının hassasiyet gösterilmesi gereken bir alışkanlık olduğu anlatıldı.

Kaynak: AA

Dünya Çevre Günü, Vahdettin Özkan, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı - Son Dakika

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