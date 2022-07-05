Dilara Ç. yönetimindeki 06 BCA 441 plakalı otomobil ile Koray Anık idaresindeki 35 BDP 313 plakalı otomobil, 3 Temmuz'da Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde çarpışmıştı. Kazada 06 BCA 441 plakalı otomobilde bulunan Muammer Tan, Şeval Karabulut, Veli Büyükaydın, Ayşenur Boncuk ve Sait Belgemen kaza yerinde hayatını kaybetmiş, her iki sürücü ile Nisa Nur Karabulut ve Ela Ceylin Anık yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Tragger, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da 5 kişinin öldüğü kazada otomobil sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika

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