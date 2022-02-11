Konya'da 7 kişinin öldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin dava görülüyor - Son Dakika

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi aileler arasında yaşanan kavgaya ilişkin 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Lütfi Keleş ve Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu) ile tutuksuz sanıklar İbrahim Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu), Veli Keleş, Ramazan Çalık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanıklardan İbrahim Keleş, olay günü kavgayı Dedeoğulları ailesinin başlattığını iddia etti.

Kuzenleriyle akşam saatlerinde evin önüne çıktıkları sırada komşuları Barış Dedeoğulları'nın kendilerine fener tutup hakaret etmesiyle kavganın başladığını öne süren Keleş, "Yorulunca kavga etmeyi bıraktık, ayrıldık." dedi.

Duruşmaya katılan diğer sanıklar da olay günü kavga niyeti taşımadıklarını, ilk hareketin Dedeoğulları ailesinin üyelerinden geldiğini ileri sürdü.

Maktul Yaşar Dedeoğulları'nın oğlu Çetin Dedeoğulları ise sanıkların kurguya dayalı beyanlarına itibar edilmemesi gerektiğini savundu.

"Bütün ailemi öldürdüler." diyen Çetin Dedeoğulları, "Biz burada ölen insanların nasıl darbedildiğini konuşuyoruz. Geçen yılki 12 Mayıs'taki kavganın dosyasıyla, 30 Temmuz'da aileme yapılan saldırının dosyalarının birleştirilmesini istiyorum. Ailem daha önce polise kendilerini yaralayanları da kendilerini kimin öldüreceğini de bildirmiştir. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Duruşmada müşteki olarak dinlenen Yaşar ve İpek Dedeoğulları'nın kardeşleri de dosyaların birleştirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti 2 olayın dosyasının birleştirilmesi talebini reddetti

Olayın tek görgü tanığı Ahmet A. da olay günü tesadüfen sokaktan geçerken kavgayı gördüğünü söyledi.

Her 2 tarafın da ellerinde sopalarla birbirlerine vurduklarını anlatan Ahmet A, "Ayırmaya çalıştım. Polisi de arayıp durumu bildirdim. O sırada Keleş ailesinin bazı fertleri tekrar Dedeoğulları tarafına gitti, tekrar bir kavga çıktı. Daha sonra da zaten polis geldi. Silah sesi duydum ama kimin elinde silah olduğunu görmedim." ifadelerini kullandı.

Dedeoğulları ailesinin avukatlarından Atilla Kart, "Geçen yıl 12 Mayıs'ta ilk saldırı gerçekleştirildi. Aynı sanıklar 30 Temmuz'daki olaydan 'Tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme'den yargılanıyor. Dosyaların birleştirilmesi gerekmektedir. Çünkü bu olaylar birbiriyle bağlantılıdır." dedi.

Mahkeme heyeti, birleştirme talebinin reddi ve Lütfi ile Ali Keleş'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Dedeoğuları ailesinden 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yaklaşık 2,5 ay önce Dedeoğulları ve Keleş ailesi arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralanmış, Lütfi Keleş, Ayşe Keleş, Lütfi Keleş'in oğlu Ali Keleş, Ali Çalık, Veli Keleş, Veli Keleş'in oğlu Ali Keleş, Yahya Çalık, İbrahim Keleş ve Ramazan Çalık hakkında çeşitli suçlamalarla dava açılmıştı.