Konya'da Afet Gönüllülerine Sertifika

02.02.2026 21:41
Konya'da AFAD gönüllülerine sertifika verildi, afetlere hazırlık vurgulandı.

Konya'da Akreditasyon ve AFAD gönüllülerine sertifika teslim töreni düzenlendi.

Konya Valisi İbrahim Akın, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, afetlere hazırlığın önemli olduğunu söyledi.

Afet ve acil durumların yalnızca fiziksel çevreyi değil, insan hayatını, güvenliği ve toplumsal yapıyı da doğrudan etkilediğini belirten Akın, şunları kaydetti:

"Afetlere karşı hazırlıklı olmak, hızlı, koordineli ve etkin bir müdahaleyi mümkün kılacak güçlü bir kamu işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Konya'mızda kentsel arama kurtarma ve afetlerde acil barınma faaliyetleri kapsamında oluşturulan, 621 kişiden oluşan 15 ekip, titiz bir çalışma ve eğitim sürecinin sonunda başarılı bir şekilde akredite edilmiştir. Akreditasyon süreci, afetlere hazırlıklı olma anlayışımızın, kurumsal disiplinimizin ve sorumluluk bilincimizin sahadaki somut karşılığını ortaya koymaktadır."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya'nın zor zamanlarda büyük sorumluluklar aldığını dile getirdi.

Ülkenin, her an hazırlıklı olunmasını zorunlu kılan bir coğrafi konuma sahip olduğunu belirten Altay, şöyle konuştu:

"Doğru afet yönetimi, afet olmadan önce riskleri iyi analiz eden, eğitime odaklanan ve kurumsal kapasitesini sürekli geliştiren bütüncül bir yaklaşımla sağlanabilir. Bu anlayış içerisinde gönüllülük esası ise afet yönetim sisteminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Gönüllülüğün, bilgiyle, eğitimle ve akreditasyonla sürece dahil edilmesi, sahadaki mücadele gücünü artırdığı gibi toplumu afetlere karşı da güçlendirmiştir."

Tören, 522 AFAD gönüllüsüne sertifika takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

