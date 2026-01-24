Konya'da Alkollü Sürücüye 9 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
Konya'da Alkollü Sürücüye 9 Yıl Hapis İstemi

Konya'da Alkollü Sürücüye 9 Yıl Hapis İstemi
24.01.2026 11:40
21 yaşındaki Hatice Deveci'nin ölümüne sebep olan alkollü sürücü hakkında 9 yıla kadar hapis istemi.

Konya'da konuşmak için 21 yaşındaki genç kızı aracına aldıktan sonra yaşanan kazada ölümüne neden olan ve 2.22 promil alkollü olan sürücü hakkındaki soruşturma tamamlandı. Alkollü sürücünün 'Asli kusurlu' olduğu belirtilen sürücü hakkında 'bilinçli taksirle ölümü neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaza, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Kavşağı istikametinden Otogar istikametine seyir halinde olan, Hamdi Ç. idaresindeki 42 AIN 37 plakalı Volkswagen marka otomobil, kontrolden çıkması sonucu refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Hatice Deveci, araçtan kaza sırasında fırlayarak ağır yaralandı. Sürücü ise yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan çıkartılırken araçta küçük çaplı yangın çıktı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazada ağır yaralanan yolcu Deveci tedavi altına alındığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Beyhekim Devlet Hastanesi'nde tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ani sinir ve arabayı hızlı kullanmamdan dolayı kaza oldu"

Kaza sırasında 2.22 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Hamdi Ç., emniyetteki ifadesinde alkollü olduğunu itiraf ederek "Hatice'ye buluşalım dedim ve onu Selçuklu ilçesindeki evinden aldım. Yolda Hatice benim telefonuma bakıyordu telefonumu istedim, vermedi. Arkamdan bir araç sürekli selektör yapıyordu. O sırada araca ve Hatice'ye sinirlendiğim için gaza yüklendim. Aracın ne kadar hızlandığını hatırlamıyorum. Kaza olduğunda alkolden dolayı sarhoş değildim, ani sinir ve arabayı hızlı kullanmamdan dolayı kaza oldu" dediği öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede alkollü araç kullanan sürücü Hamdi Ç., hakkında 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

