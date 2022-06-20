Konya'da araca zulalanmış 22,5 kilo eroin polise yakalandı - Son Dakika
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Konya'da araca zulalanmış 22,5 kilo eroin polise yakalandı

20.06.2022 11:25
Konya'da araca zulalanmış 22,5 kilo eroin polise yakalandı

Konya'da yol uygulamasında durdurulan araçta Narkotik polisinin yaptığı aramada 22,5 kilo eroin ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Konya'da yol uygulamasında durdurulan araçta Narkotik polisinin yaptığı aramada 22,5 kilo eroin ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'ya uyuşturucu getiren kanalların tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerince rutin yol uygulamasında bir araç şüphe üzerine durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine zulalanmış 44 parça halinde 22,5 kilo eroin ele geçirilerek el konuldu. Uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek suçlarından gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Narkotik, Tragger, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da araca zulalanmış 22,5 kilo eroin polise yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da araca zulalanmış 22,5 kilo eroin polise yakalandı - Son Dakika
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