Konya'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte "Sürdürülebilir Ulaşım Farkındalık Korteji" düzenlendi.

Şehirde bisiklet, scooter, kay kay türü çevreci ulaşım araçlarının yaygınlaştırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla "Avrupa Hareketlilik Haftası" içinde düzenlenen yürüyüş Aslanlıkışla Caddesi'nden başladı.

Yürüyüşe, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Gençlik ve İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Büyükşehir Belediyespor Bisikletçileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören kortejinin bisikletlilerden oluşan korteji Kılıçarslan Meydanı'nda sona erdi.

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve beraberindeki protokol üyeleri Kılıçarslan Meydanına kurulan stantları gezdi, öğrencilerle sohbet edip, platform üzerinde bisikletle akrobasi hareketleri yapan sporcuları izledi.

Etkinliğin sonunda "Bisiklet Şehri Konya Temalı" fotoğraf yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödüllerini vermeden önce bir konuşma yapan Başkan Altay, "Gelişmiş toplumlarda kent trafiğini çözmenin ve sağlıklı yaşamanın temel yolu bisiklet. Avrupa'da bir çok şehir artık bisiklet ulaşımda bisiklet kullanmaya başladı. Biz de Konya olarak Türkiye'de buna öncü olabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Konya 550 kilometrelik bisiklet yoluyla şu anda açık ara Türkiye'de en çok bisiklet yoluna sahip şehir. 2024 yılına kadar 80 kilometrelik yol daha açarak merkezden çevreye doğru bisikletle güvenli bir yol için çaba harcıyoruz." dedi.

Program dereceye giren yarışmacılara ödüllerinin verilmesi ile son buldu.