Konya'da Avukatlar Günü kutlandı - Son Dakika

Konya'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya Adliyesi önündeki törende, Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Aladağ, yaptığı açıklamada, avukatların yargının asli unsurlarından olan bağımsız savunmayı temsil ettiğini söyledi.

Avukatların, sadece hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalete uygun olarak çözümlenmesini sağlamakla görevli olmadığına değinen Aladağ, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda entelektüel ve özgül bir kamusal role sahip avukatlar, birey olarak, kamu için ve kamu adına mesajı, görüşü, tavrı temsil etmek, hakikati ifade etmek zorundadırlar. Yine barolar, sadece, avukatlık mesleğini geliştirmekle, meslek mensuplarının yararlarını korumak ve gereksinimlerini karşılamakla, meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmakla ve korumakla görevli olmayıp, toplumsal değişime ve dönüşüme katkı yapmakla, bu amaçla, kurulu olanı, alışılmış olanı, bilineni, rahat şeyleri, insani ve toplumsal ilişkileri, becerileri sorgulamakla yükümlü olan, olması gereken kuruluşlardır."

Baroların ve avukatların hakikati temsil etmek, toplumsal değişime ve dönüşüme öncülük edebilmek için yeni diller icat etmek durumunda olduğunu savunan Aladağ, şöyle devam etti:

"Bizler insanlara dokunuyor, insanları dinliyor, insanların sorunlarını paylaşıyor, yükünü üstleniyor, başka insanlarla olan hukuki sorunlarını çözüyor, adaletin gerçekleşmesine, hukukun üstünlüğünün egemen kılınmasına, toplum huzurunun, toplumsal barışın sağlanmasına ve sürdürülmesine katkıda bulunuyoruz. Hakka inanıyoruz, iyiyi, güzeli, doğru olanı yapmaya, sabırla yapmaya çalışıyoruz. Biz avukatlar işimizi, mesleğimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Müvekkillerimize hizmet ettiğimizi düşünerek, onların acısını, duygularını hissederek yapıyoruz."