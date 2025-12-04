Konya'da Baba Cinayeti: 7 Yaşındaki Oğlunun Gözleri Önünde - Son Dakika
Konya'da Baba Cinayeti: 7 Yaşındaki Oğlunun Gözleri Önünde

04.12.2025 12:56
Hüyük'te bir baba, oğlu ile evine dönerken husumetlileri tarafından vurularak öldürüldü.

Olay, Hüyük ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 7 yaşındaki oğlu ile birlikte üç tekerlekli elektrikli bisikletle tarladan evlerine dönmekte olan Mahmut Vurulmaz (38), kendilerini takip eden husumetlilerinin aracıyla çarpıştı. Devrilen elektrikli bisikletten savrularak yaralanan Mahmut Vurulmaz, daha sonra kazaya karıştığı kişilerin saldırısına uğradı. Darp edilen Vurulmaz, kendisine saldıran şahıslardan birisi tarafından tabancayla vurarak ağır yaralandı. Hüyük Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut Vurulmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet olayının ardından çalışma başlatan Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmut Vurulmaz'ı silahla vurarak olay yerinden kaçan 3 zanlıyı kısa sürede suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan cinayet zanlılarının Vurulmaz'ın yakınları olduğu ve uzun süredir aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

