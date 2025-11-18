Konya\'da Baba, Oğlu Tarafından Bıçakla Öldürüldü

Konya'da kuyumcuda çalışan S.G. (16), evde çıkan tartışma sonucu kendisi, annesi ve kardeşine şiddet uygulayan babası Ahmet Gökçe'yi (40) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Müjgan Sokakta tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. 1'i kız 3 çocuk babası Ahmet Gökçek, akşam eve geldikten sonra belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada eşi ile 2 oğluna şiddet uyguladı. Olayın ardından evi terk eden anne, bir süre sonra eşyalarını almak üzere tekrar geldi. İddiaya göre yeniden yaşanan tartışmada Ahmet Gökçe, aile bireylerine bir kez daha şiddet uyguladı.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan arbede sırasında çiftin büyük çocuğu olan S.G., mutfaktan aldığı bıçakla babası Ahmet Gökçe'yi göğsünden yaraladı. Kanlar içinde kalan Gökçe, yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gökçe, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. S.G. de Çocuk Şube ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.