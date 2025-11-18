Konya'da Baba, Oğlu Tarafından Bıçakla Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Konya'da Baba, Oğlu Tarafından Bıçakla Öldürüldü

Konya\'da Baba, Oğlu Tarafından Bıçakla Öldürüldü
18.11.2025 01:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16 yaşındaki S.G., ailesine şiddet uygulayan babasını bıçaklayarak öldürdü. Soruşturma sürüyor.

Konya'da kuyumcuda çalışan S.G. (16), evde çıkan tartışma sonucu kendisi, annesi ve kardeşine şiddet uygulayan babası Ahmet Gökçe'yi (40) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Müjgan Sokakta tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. 1'i kız 3 çocuk babası Ahmet Gökçek, akşam eve geldikten sonra belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada eşi ile 2 oğluna şiddet uyguladı. Olayın ardından evi terk eden anne, bir süre sonra eşyalarını almak üzere tekrar geldi. İddiaya göre yeniden yaşanan tartışmada Ahmet Gökçe, aile bireylerine bir kez daha şiddet uyguladı.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan arbede sırasında çiftin büyük çocuğu olan S.G., mutfaktan aldığı bıçakla babası Ahmet Gökçe'yi göğsünden yaraladı. Kanlar içinde kalan Gökçe, yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gökçe, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. S.G. de Çocuk Şube ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Güvenlik, Güncel, Konya, Gökçe, Meram, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Baba, Oğlu Tarafından Bıçakla Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şule Çet davasında Berk Akand’ın tahliye iddiası yalanlandı Şule Çet davasında Berk Akand'ın tahliye iddiası yalanlandı
Polis okulunda kahreden olay: 20 yaşındaki öğrenci intihar etti Polis okulunda kahreden olay: 20 yaşındaki öğrenci intihar etti
ABD’den uyuşturucu karteline operasyon: 3 kişi öldürüldü ABD'den uyuşturucu karteline operasyon: 3 kişi öldürüldü
Şili’de devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı Şili'de devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
Galatasaray’a Osimhen’den çok kötü haber Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Kadro dışı kalan İrfan Can’dan Fener taraftarını çıldırtan hamle Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

00:15
Ege’de 4.8 büyüklüğünde deprem
Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem
00:09
Seren Serengil’den Sağlık Bakanı’na yardım çağrısı
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı
23:18
Jose Mourinho, Rafa Silva’dan sonra Süper Lig’in bir yıldızını daha gözüne kestirdi
Jose Mourinho, Rafa Silva'dan sonra Süper Lig'in bir yıldızını daha gözüne kestirdi
23:09
Özel okulda gizli kamera skandalı Öğretmen tutuklandı
Özel okulda gizli kamera skandalı! Öğretmen tutuklandı
22:35
İşte Böcek ailesinin yediği midye ve kokoreçlerden çıkan sonuç
İşte Böcek ailesinin yediği midye ve kokoreçlerden çıkan sonuç
21:05
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2025 07:33:18. #.0.4#
SON DAKİKA: Konya'da Baba, Oğlu Tarafından Bıçakla Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.