Konya'da balık fabrikası alev alev yandı - Son Dakika
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Konya'da balık fabrikası alev alev yandı

13.06.2022 01:02
Konya'da balık fabrikası alev alev yandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde, yurtdışına deniz ve tatlı su ürünleri ihracatı yapılan bir balık fabrikasında yangın çıktı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, yurtdışına deniz ve tatlı su ürünleri ihracatı yapılan bir balık fabrikasında yangın çıktı. Fabrika alevlere teslim olurken, uzun süren çabaların ardından yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hüyük ilçesine bağlı Tolca Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir su ürünleri fabrikası akşam saat 21.00 sıralarında alevlere teslim oldu. Fabrikada görevli güvenlik görevlisinin durumu haber vermesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye aracı, iş makineleri ile sonradan takviye olarak bir orman yangın arazözü sevk edildi. Söndürme çalışmaları esnasında bina dışında bulunan tüpler de bir patlama ihtimaline karşı yangın mahallinden uzaklaştırıldı. Yangın ekiplerin uzun uğraşlarının ardından saatler sonra kontrol altına alınırken, müdahale sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye görevlisi olay yerinde bekletilen ambulans tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına Hüyük İlçe Kaymakamı Hasan Çimer, Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ve İlçe Jandarma Komutanı Adem Başaran da nezaret etti.

Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer, yaptığı açıklamada, saat 21.00 sıralarında balık fabrikasında elektrik kontağından kaynaklı bir yangının çıktığını belirterek, "Yangın itfaiye, belediye ve jandarma ekiplerimizin işbirliği sonucu yürüttüğü çalışmalarla kontrol altına alındı. Şu an için bina içerisinde herhangi bir sıkıntı yok. Yangın başladığı sırada bina içerisinde, fabrikada herhangi bir çalışan bulunmuyordu. Bu, en büyük şansımız oldu. Yalnız bir itfaiye erimiz dumandan dolayı biraz rahatsızlandı, tedavisi Beyşehir Devlet Hastanesi'nde devam edecek. Yaralımız ve can kaybı olmaması en büyük moral kaynağımız. Bunun dışında yangın kontrol altına alındı, fabrikanın içerisinde herhangi bir ateş durumu söz konusu değil, soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Balık fabrikasının sahibi Ali Yıldırım da, yangın sonucu fabrikada büyük boyutta bir zararın söz konusu olduğunu belirterek, "Burada güvenlikçi vardı, o haber verdi. Yangın var dediler, hemen geldik, itfaiyeye haber verdik. İtfaiye geldi ama tabii ki soğutma sistemi köpürtme meydana geldiği için her tarafı sardı, çok büyük maddi zarar var. Fabrikada depo sistemleri, şok motorları var. İçerideki depoda balıklar var. Bunların hepsi mahvoldu. Burası 150-200 çalışanı olan, yurtdışına balık ihracatı yapan bir tesis" diye konuştu. - KONYA

Konya'da balık fabrikası alev alev yandı
Konya'da balık fabrikası alev alev yandı
Konya'da balık fabrikası alev alev yandı
Konya'da balık fabrikası alev alev yandı
Konya'da balık fabrikası alev alev yandı
Konya'da balık fabrikası alev alev yandı
Konya'da balık fabrikası alev alev yandı
Konya'da balık fabrikası alev alev yandı
Konya'da balık fabrikası alev alev yandı
Konya'da balık fabrikası alev alev yandı
Konya'da balık fabrikası alev alev yandı
Konya'da balık fabrikası alev alev yandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da balık fabrikası alev alev yandı - Son Dakika

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