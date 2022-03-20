Bin 700 rakımlı mağara yaz için karla dolduruldu - Son Dakika
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Bin 700 rakımlı mağara yaz için karla dolduruldu

20.03.2022 14:06

Konya'nın Derebucak ilçesinde dağlık alanda bulunan mağara yazın serinlemek isteyenler için karla dolduruldu.

Konya'nın Derebucak ilçesinde dağlık alanda bulunan mağara yazın serinlemek isteyenler için karla dolduruldu.

Derebucak'ta bin 700 metre rakıma sahip Kocadağ'ın zirvesinde bulunan mağaralara martta gerçekleştirilen kar doldurma faaliyetleri tamamlandı.

Mart başında Cula Deliği'ne kar depolanmasının ardından 4 kilometre mesafedeki kayalıkların atlında Poyraz Karlığı adı verilen mağaraya da ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından tonlarca kar depolandı.

Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu dağlık alanda bir araya gelen vatandaşlar, saatlerce devam eden çalışma sonunda 8 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğindeki Poyraz Karlığı'na kar doldurdu.

Testere ile küp şeklinde kesilen kar blokları küreklerle mağaraya istiflendi. Kar basma işlemi bittikten sonra karların üzeri naylonlarla kapatıldı.

Mağaranın karla doldurulmasının ardından katılımcılara yemek ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bölgede bahar başlangıcında mağaralara depolanan kar, yazın toplu davetlerde serinlemek amacıyla kullanılıyor.

Bin 700 rakımlı mağara yaz için karla dolduruldu
Bin 700 rakımlı mağara yaz için karla dolduruldu
Bin 700 rakımlı mağara yaz için karla dolduruldu
Bin 700 rakımlı mağara yaz için karla dolduruldu
Bin 700 rakımlı mağara yaz için karla dolduruldu
Bin 700 rakımlı mağara yaz için karla dolduruldu
Bin 700 rakımlı mağara yaz için karla dolduruldu
Bin 700 rakımlı mağara yaz için karla dolduruldu

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bin 700 rakımlı mağara yaz için karla dolduruldu - Son Dakika


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