Son Dakika Haberleri: Konya'da bir araçta 78 adet tüfek ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da bir araçta 78 adet tüfek ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da bir araçta 78 adet tüfek ele geçirildi

6 saat önce

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde bir araçta yapılan aramada 78 adet av tüfeği ele geçirildi.

Konya'da bir araçta 78 adet tüfek ele geçirildi, System.String[]

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde bir araçta yapılan aramada 78 adet av tüfeği ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, "silah kaçakçılığı yapan araç" ihbarı üzerine İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince araştırma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda bahse konu araç ekipler tarafından Çevre Yolu üzerinde yakalandı. Araçta yapılan aramada; 78 adet kutu içerisinde satışa hazır av tüfeği olduğu tespit edildi. Tüfeklerin bazılarının seri numarasının bulunmadığı, bazılarının ise seri numarasının kazındığı belirlendi. Konu ile ilgili olarak araç içerisindeki M.G. ve M.A.E. isimli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - KONYA

Doğanhisar, Konya, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
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