Bir çiftçi tarafından yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir çiftçi tarafından tarlada hareketsiz bulunan yaralı şahin, tedavi altına alındı.

Çiftçi Sıtkı Kızılkaya, AA muhabirine, Fevzipaşa Mahallesi Akobruk mevkisindeki buğday tarlasında sulama yaparken bir kuşun hareketsiz yattığını gördüğünü anlattı.

Kuşun yorgun ve bitkin olduğunu dile getiren Kızılkaya, "İşimi bırakıp yaralı şahini otomobilime alıp, ilçedeki bir veteriner hekime getirdim. İlk müdahalesini yaptırdım. Bir canı kurtardığım içinde mutluyum." dedi.

Yaralı şahin daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Konya Şube Müdürlüğüne bağlı Ereğli Şefliğine teslim edilmek üzere Karapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine ulaştırıldı.