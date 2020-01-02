Konya'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın sanıkları hakim karşısına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın sanıkları hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Konya'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın sanıkları hakim karşısına çıktı

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın sanıkları hakim karşısına çıktı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, maktul Kudret Çelik'in ailesi, tutuklu sanık Ali Kılıç, tutuksuz sanıklar Yalçın D. ve Sefa D. ile taraf avukatları katıldı.

Ali Kılıç savunmasında, olay günü arkadaşı Yalçın D. ile buluştuklarını ve Kulu'da bir kasetçiye gittiklerini söyledi.

Kasetçide çalışan maktul Kudret Çelik ile karşılaştıklarını ve bir süre sohbet ettiklerini dile getiren Kılıç, "Kudret bana akşam buluşup alkol almayı teklif etti. Ben de köye gideceğimi söyleyince, 'İşin bitince haber verirsin' dedi. Oradan çıkıp Yalçın D. ile bir süre dolaştım. Sonra Yalçın D. evine gitti. Ben de arkadaşım Sefa ile buluştum. Bir süre sonra Kudret beni aramaya başladı." diye konuştu.

Kılıç, Sefa D'nin de kabul etmesi üzerine, Kudret Çelik'le buluşmaya karar verdiklerini ve Çelik'i iş yerinden alıp, arabada alkol almaya başladıklarını anlattı.

Bir süre sonra arabada yalnız kaldıkları sırada Kudret Çelik'in kendisine tacizde bulunduğunu iddia eden Kılıç, bunun üzerine sinirlenerek, cebinde bulunan çakıyı maktule doğru savurduğunu kaydetti.

Çelik'in yarasına tampon yaparak hastaneye götürdüklerini öne süren Kılıç, öldürme kastının olmadığını savundu.

Müşteki avukatının, "Maktulle alkol aldığınızı söylediniz. O zaman neden kanında ve idrarında alkol tespit edilemedi?" sorusuna ise sanık Kılıç, "Kanında neden alkol çıkmadığını bilmiyorum. Çok kan kaybettiği için kendisine sürekli kan verildiğini biliyorum. Belki o yüzden olabilir. Ancak bizim yanımızda alkol kullanmıştı. Yanımıza gelmeden önce de alkol aldığını biliyorum." yanıtını verdi.

Maktul Çelik'in kız kardeşi E.Ç. de sanıklardan şikayetçi olduğunu, olayın Ali Kılıç ile ağabeyi arasındaki alacak meselesinden kaynaklandığını düşündüklerini aktardı.

E.Ç, "Ali Kılıç bir kahvehanede çalışırken ağabeyim de ara sıra oraya gidiyormuş. Ağabeyim Ali Kılıç'tan 300 lira borç almış. Daha sonra bu borcu ödemek isteyince, Ali Kılıç 300 lirayı kabul etmemiş, 'Bin lira vereceksin' demiş. Bu nedenle aralarında tartışma çıkmış. Kahvehanedekiler kavgayı ayırmışlar. Bu kavga, olay tarihinden 10-15 gün önce yaşanmış." ifadesini kullandı.

Sanık Ali Kılıç'ın avukatı ise müvekkilinin söz konusu tarihte kahvehanede çalışmadığını ve maktul ile aralarında herhangi bir husumet bulunmadığının da olay gecesi MOBESE görüntüleriyle kanıtlandığını ileri sürdü.

MOBESE kayıtlarının, Kılıç'ın ifadelerini doğruladığını belirten sanık avukatı, müvekkilinin tahliyesini ve beraatini istedi.

Tutuksuz sanıklar Sefa D. ve Yalçın D. ise olayla bir ilgilerinin olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Kılıç'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Konya'nın Kulu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 23 Temmuz 2019'da, Kudret Çelik (29) ile Ali Kılıç (20) arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Çelik, bıçakla yaralanmıştı.

Arkadaşları tarafından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Kudret Çelik, buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilmiş ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan Ali Kılıç, tutuklanmıştı.

Ali Kılıç, Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İstanbul'da Fatih'te bir kişi sokak ortasında donarak can verdi 14 yaşındaki çocuğun mahalledeki arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı 19 yaşındaki ağabey, bilgisayar oyunu için çıkan tartışmada 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
21:50 Siirt'te kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı, mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika
21:48 Abu Dabi Veliaht Prensi'nden Pakistan'a ziyaret - Son Dakika
21:48 Interpol eski Nissan yöneticisi için kırmızı bülten çıkardı - Son Dakika
21:46 Konak'ta gökdelen tartışması sürüyor - Son Dakika
21:43 Gaziantep'te 727 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonu başlatıldı - Son Dakika
20:11 Eşini kendi yatağında başkasıyla yakalayınca ortalık karıştı! Elbiselerini boş bir arazide ateşe verdi - Son Dakika
20:03 Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 21:56:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın sanıkları hakim karşısına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]