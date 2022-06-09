Konya'da bir minibüs park halindeyken kundaklandı

Çömlekçi Mahallesi 92005'inci Sokak'ta Serhan Uzundere'ye ait 42 YM 020 plakalı minibüs, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce park halindeyken kundaklandı.

Kaynak: AA

Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

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