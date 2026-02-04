Konya'da Bisiklet Şampiyonası ve Velespit Müzesi Gezisi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Okur, Konya'nın ev sahipliği yaptığı 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nı takip eden basın mensuplarıyla Velespit Müzesi'ni gezdi.

Ziyaretçiler, Kılıçarslan Meydanı'ndaki Konya Meydan Evleri'nde oluşturulan Velespit Müzesi hakkında bilgi aldı.

Altay,1923'ten itibaren Konya'da bisiklet yarışları yapıldığını belirterek, 1949'da da ilk veledromun hizmete girdiğini söyledi.

Türkiye'nin ilk, dünyanın 20 veledromundan biri olan Konya Veledromu'nun 2 bin 700 seyirci kapasitesi olduğunu anlatan Altay, "Geçtiğimiz yıl uluslararası kupayı düzenlemiştik. Bu yıl Avrupa Şampiyonası'nı birlikte icra ediyoruz. Seyircilerin ilgisi de bizi çok mutlu etti." dedi.

Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 680 kilometreyle Türkiye'de en fazla bisiklet yoluna sahip şehir olduğunu dile getirdi.

Altay, bisiklet kullanımını artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen projeyle öğrencilerin okula bisikletle gitmelerini teşvik ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Umarım okula bisikletle giden çocukların sayısı hızla artar. Ayrıca günlük kullanımınızda bisikletle ilgili ihtiyaçlarınızın giderebileceği her şey şehrimizde düşünülmüş durumda. Bisiklet parklarından akıllı bisiklet ulaşım sistemine kadar birçok etkinlik oluşturuyoruz. Ayrıca bütün otoparklarımızda bisiklet park alanlarımız mevcut. Bisiklet yollarımızda bisiklet sayımlarını gerçekleştiriyoruz ve Konya'da bisiklet kullanımının arttırılması için bugüne kadar 100 binden fazla bisikleti çocuklarımızla buluşturduk."

Ercan Okur da 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda 30 ülkeden 315 sporcunun yarıştığını hatırlattı.

Gençlere yönelik eğitimin önemine değinen Okur, "Velodromun uluslararası anlamda ne kadar kabul gördüğüne biz zaten şahit oluyoruz burada. Bütün katılımcı ülkeler, sporcular, herkesin memnuniyetini sıkça belirttiği bir husus. Pist bisikleti konusunda zaten tesisimiz çok iyi. Biraz sabırlı olursak ve eğitimle beraber başarılı olacağımız kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.