Boşanmak isteyen eşine sinirlenen adam evini yakmaya çalıştı - Son Dakika

Konya'da boşanmak isteyen eşine sinirlenen adam, evinin kapısını yaktı. Selçuklu ilçesi Güleryüzlü Sokak'ta yaşanan olayda iddiaya göre, eşi D.Ç. ile bir süredir sorunlar yaşayan Ö.Ç, akşam saatlerinde eşini arayarak barışmak istediğini söyledi. D.Ç. ise telefonda görüştüğü kocasına boşanmak istediğini iletti. Ö.Ç. bir süre sonra sinirle geldiği evin kapısı açılmayınca kapıyı dışarıdan ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti, yangın büyümeden söndürüldü. Olay yerine gelen D.Ç. gazetecilere, eşinin alkollü olduğunu iddia ederek, "Kavgalıydık, boşanmak istediğimi söyleyince, gelip, evi yakmış." açıklamasında bulundu. İtfaiye ve polis ekiplerinin ayrılmasının ardından apartmana tekrar gelen Ö.Ç, başka bir dairenin kapısını yakarak, kaçtı. Bu yangın da ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.