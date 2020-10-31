El freni çekilmeyen otomobil başka araçlara çarparak durabildi - Son Dakika

Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu araç bir anda hareket etti. Yaklaşık 300 metre ilerleyen araç, önce yol kenarında park halindeki kamyonete, ardından otogar kavşağındaki ışıklarda bekleyen otomobile çarparak durdu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ilçe merkezinden geçen Konya- Ankara kara yolunda, ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobilini yol kenarına park ederek araçtan indi.

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