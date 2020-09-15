Konya'da elektrik akımına kapılan işçi öldü - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.
Akçalar Mahallesi Sarıtaş mevkisindeki bir tarlada Cem Kılıç'a ait 42 ABU 544 plakalı tırın dorsesine patates çuvalları yükleyen işçi Sezgin Koç (23), tırın üzerindeyken yüksek gerilim hattına dokunması sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Koç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 23:07 - Kaynak: AA
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