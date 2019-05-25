Konya'da gol sesi çıkmadı

Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçında Konyaspor
evinde Akhisarspor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
8. dakikada sol kanattan gelişen Akhisarspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Regattin'in vurduğu şutu kaleci Serkan
kurtararak oyun alanına geri gönderdi. 22. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor
atağında, ceza sahası içinde topla buluşarak kaleciyi geçen Ömer Ali
'nin içeriye çevirdiği pasta bekletmeden vuran Yatabare'nin şutunda top savunmaya çarparak oyun alanına geri döndü. 76. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Milosevic'in ceza sahası dışından vurduğu şutu kaleci Halil kornere çeldi. 81. dakikada sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Ömer Ali'nin ceza sahası içinde verdiği topuk pasında bekletmeden topa vuran Jonsson'un şutunu kaleci Halil güçlükle kornere çeldi. 90+1. dakikada orta alandan gelişen Akhisarspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Regattin'in Manu'ya verdiği pasta Jevtovic araya girerek topu kornere attı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Ali Şansalan
xx, Mehmet Kapluhan xx, Utku Tunavelioğlu xx Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Selim
xx (Mücahit Can Akçay
dk. 87 ?), Uğur xx, Ferhat xx, Jevtovic xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Hurtado x (Fofana dk. 56 x), Milosevic xx, Yatabare x (Jahovic dk. 67 x) Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay
, Volkan, Ali Turan, Amir, Ali Karakaya
, Opanasenko Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Akhisarspor: Halil xx, Vrsajevic xx, Musa xx, Rotman xx, Kadir xx, Aykut xx (Doğukan dk. 90 ?), Eray x (Ali Kaan
dk. 73 x), Barbosa x (Gökmen dk. 87 ?), Zeki xx, Regattin x, Manu x Yedekler: Bora
, Bilal Bokila, Göksu
, İlke, Yavuz Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu Sarı kartlar: Uğur, Fofana (Konyaspor)
(Mustafa Uslu
- Salih Yılmazsoy - Furkan Berk Yaşar/İHA)