Konya'da hamile eşini öldüren sanığa yeniden müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Konya'da hamile eşini öldüren sanığa yeniden müebbet hapis cezası

23.03.2022 13:48
Konya'da hamile eşini öldüren sanığa yeniden müebbet hapis cezası

Konya'nın Çumra ilçesinde 6 aylık hamile eşini pompalı tüfekle öldüren sanık, kararın bozulmasının ardından yeniden yapılan yargılamada, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Konya'nın Çumra ilçesinde 6 aylık hamile eşini pompalı tüfekle öldüren sanık, kararın bozulmasının ardından yeniden yapılan yargılamada, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Rıza Yüzer ile taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında maktul Sadife Yüzer'in sanığa "karnındaki çocuğun başkasından olduğunu" söylediğine yönelik şüphelerin bulunduğunu, "şüpheden sanık yararlanır ilkesi" gereği sanığın cezasına "haksız tahrik" indirimi uygulanması gerektiğini kaydetti.

Mahkeme heyeti sanığa "gebe olduğunu bildiği eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanığa "iyi hal" indirimi uygulayan heyet cezayı yeniden müebbet hapis cezasına çevirdi.

Olay ve dava süreci

Ali Rıza Yüzer'in, 16 Aralık 2020'de Çumra ilçesi Dineksaray Mahallesi'nde tartıştığı 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35) pompalı tüfekle öldürmesinin ardından hakkında "gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Sanık hakkında geçen yıl 1 Ekim'deki kararduruşmasında "gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, ceza "iyi hal" indirimiyle müebbet hapse çevrilmişti.

Kararın gerekçesinde, Yüzer'in, eşinin yarasına tampon yapmasının "iyi hal" kabul edildiği belirtilmişti.

YORUMLAR
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Ağırlaştırılmış Müebbet, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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