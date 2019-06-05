Son Dakika Haberleri: Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

1 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Değirmenözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y. idaresindeki 06 GD 2684 plakalı otomobil ile Z.S. (43) yönetimindeki 42 TZ 129 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 42 TZ 129 plakalı otomobilde bulunan sürücü ve yolculardan C.S. (66), Ö.S. (20), A.S. (25) ile 06 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan F.Y. (56) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:55 Kaynak: İHA
Kulu, Konya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Korkunç kaza! Otomobilin üzerine çıktı: 10 yaralı Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 42 ölü, 311 yaralı Çakmak gazı çeken iki gencin yaktıkları sigara sonucu patlama meydana geldi Nesli tükenme tehlikesi yaşayan porsuk, ilk kez bu kadar net görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 10:07:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]