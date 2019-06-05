Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
1 saat önce
Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:55 Kaynak: İHA
'nın Kulu
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, Değirmenözü
Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y. idaresindeki 06 GD 2684 plakalı otomobil ile Z.S. (43) yönetimindeki 42 TZ 129 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 42 TZ 129 plakalı otomobilde bulunan sürücü ve yolculardan C.S. (66), Ö.S. (20), A.S. (25) ile 06 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan F.Y. (56) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi
kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Korkunç kaza! Otomobilin üzerine çıktı: 10 yaralı
Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 42 ölü, 311 yaralı
Çakmak gazı çeken iki gencin yaktıkları sigara sonucu patlama meydana geldi
Nesli tükenme tehlikesi yaşayan porsuk, ilk kez bu kadar net görüntülendi