Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alaylar 1 Mahallesi Cezaevi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. (42) idaresindeki 06 CHV 739 plakalı Audi marka otomobil ile karşı yönden gelen M.A. (23) idaresindeki 42 B 1390 plakalı Opel marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüsü ile 42 B 1390 plakalı otomobilde bulunan G.K. (39), A.K. (38), K.K. (14), S.A. (46) ve H.K. (18) yaralandı. 42 plakalı otomobilin motoru ise yaklaşık 50 metre ileriye fırladı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA