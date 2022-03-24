Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

24.03.2022 09:54
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alaylar 1 Mahallesi Cezaevi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. (42) idaresindeki 06 CHV 739 plakalı Audi marka otomobil ile karşı yönden gelen M.A. (23) idaresindeki 42 B 1390 plakalı Opel marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüsü ile 42 B 1390 plakalı otomobilde bulunan G.K. (39), A.K. (38), K.K. (14), S.A. (46) ve H.K. (18) yaralandı. 42 plakalı otomobilin motoru ise yaklaşık 50 metre ileriye fırladı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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Seydişehir, Otomobil, Konya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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