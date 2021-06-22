Konya'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Oktay Baktaal idaresindeki 07 ALC 365 plakalı otomobil, Seydişehir- Antalya çevreyolu Dumlupınar Kavşağında, Tevfik Yıldız yönetimindeki 42 K 4705 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.
Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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