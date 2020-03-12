Konya'da İstiklal şairini canlandıran tiyatrocudan vatandaşa anlamlı hediye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da İstiklal şairini canlandıran tiyatrocudan vatandaşa anlamlı hediye - Son Dakika

Konya'da İstiklal şairini canlandıran tiyatrocudan vatandaşa anlamlı hediye

6 saat önce

Konya'da İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u canlandıran tiyatro oyuncusu, vatandaşlara bir yüzünde Türkçe diğer yüzünde ise Osmanlıca İstiklal Marşı yazan poster hediye etti.

Konya'da İstiklal şairini canlandıran tiyatrocudan vatandaşa anlamlı hediye, System.String[]

Konya'da İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u canlandıran tiyatro oyuncusu, vatandaşlara bir yüzünde Türkçe diğer yüzünde ise Osmanlıca İstiklal Marşı yazan poster hediye etti.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98'inci yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Karatay Belediyesinin organize ettiği programda, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u canlandıran tiyatro oyuncusu Mustafa Akbulut, vatandaşlara İstiklal Marşı'nın yazılı olduğu poster verdi.

Sokakta Mehmet Akif'i canlandıran tiyatrocuyu gören esnaf ve vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı etkinliğe, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya'da bir yüzünde Türkçe diğer yüzünde ise Osmanlıca ile İstiklal Marşı'nın yazıldığı yüzlerce posterin dağıtıldığını söyledi.

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın, vatan topraklarının ruhunu ve milletin özünü yansıtması bakımından çok kıymetli olduğunu vurgulayan Kılca, şunları kaydetti:

"Korkma' diye başlayan milli marşımız, hepimize gurur, umut ve güven vermektedir. Bize nereden gelip nereye gittiğimizi, asla unutmamamız gereken değerleri anlatır. İstiklal mücadelesi, ruhunu muhafaza ettiğimiz sürece, millet olarak karşılaştığımız her tür badireyi atlatacak, istikbal mücadelemizi de başarıyla sürdürebileceğiz. Çünkü milletimiz, tarihte hiçbir zaman zulme boyun eğmedi, varlığına kastedenlere gerekli dersi verdi, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla değerli vatan şairimizi, İstiklal Savaşı'nda bu vatan için can veren, kanını toprağa döken tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."

Mehmet Akif Ersoy, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:54 Kaynak: AA
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