Konya\'da Kafe Kavgası: Genç Hayatını Kaybetti

22.01.2026 05:42
Karapınar'da kafe kavgasında yaralanan 21 yaşındaki Bahri Cingöz, hastanede hayatını kaybetti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada rastgele ateş edildiği sırada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 19 Ocak günü saat 23.45 sıralarında Konya Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın dışarı taşmasıyla birlikte bir kişi tarafından tabancayla rastgele ateş açıldı. Açılan ateş sonucu müşterilerden S.G. ile Bahri Cingöz (21) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bahri Cingöz, buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. Cingöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat kapsamında şüpheliler S.K. ile oğulları F.K. ve K.K. tutuklanarak Ereğli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

